Хавбек «Локомотива» Марадишвили не считает себя героем матча с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили поделился комментарием о ничьей с «Крыльями Советов».

Матч 4-го тура чемпионата России завершился со счетом 1:1. 23-летний Марадишвили спас свою команду от поражения, забив гол на 90+4 минуте встречи.

«Некрасиво подобраны слова «отскочили». Тяжелый матч и очень много игр на неделе. Не скажу, что я герой матча. Просто получилось так, что помог команде», — цитирует Марадишвили «Чемпионат».

Футболист признался, что не знает, почему «Локомотив» пропускает много голов, просто в каких-то эпизодах команда не дорабатывает, а где-то не особо везет.

За четыре тура подопечные Михаила Галактионова набрали пять очков и сейчас находятся на шестой строчке в РПЛ.