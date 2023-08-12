Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Локомотивом» (1:1) в матче четвёртого тура РПЛ.

- Ваша команда упустила победу в самой концовке матча, но все равно «Крылья Советов» хорошо смотрелись. Как оцениваете старт сезона?

- Мы находится вверху турнирной таблицы. Если бы сегодня забили свои моменты, могли бы быть еще выше. В целом хороший старт. Но могло быть и лучше. Надо быть максималистами.

- «Ростов» вы буквально порвали, что удивило многих. Проанализировали, как так получилось?

- Не скажу, что прямо порвали, просто забили свои моменты. Если судить по счету, то да, но он бывает обманчивый.

- Турнирная таблица сейчас выглядит довольно непривычно: «Урал» на первом месте, «Зенит» не в лидерах.

- Это только начало чемпионата. Надо смотреть, у кого с кем были игры. Как горят, цыплят по осени считают. Когда пройдет туров пятнадцать, уже можно будет заглянуть в таблицу.

- На что ваша команда способна в этом сезоне?

- Выступить лучше, чем в прошлом чемпионате.

- Как вы относитесь к тому, что вас сравнивают с Пиняевым? Как на это реагируете?

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- У него свой путь, у меня – свой. Не хотелось бы быть вторым Пиняевым. У меня фамилия Салтыков.

- Что общего между вами?

- Наверное то, что мы маленькие и оба из «Чертаново».

- У Осинькина здорово прогрессирует молодежь. В чем его секрет?

- Наверное, в том, что он нам доверяет, разговаривает с нами.

Елена Григорьевская