Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Локомотивом» (1:1) в матче четвёртого тура РПЛ.
- Ваша команда упустила победу в самой концовке матча, но все равно «Крылья Советов» хорошо смотрелись. Как оцениваете старт сезона?
- Мы находится вверху турнирной таблицы. Если бы сегодня забили свои моменты, могли бы быть еще выше. В целом хороший старт. Но могло быть и лучше. Надо быть максималистами.
- «Ростов» вы буквально порвали, что удивило многих. Проанализировали, как так получилось?
- Не скажу, что прямо порвали, просто забили свои моменты. Если судить по счету, то да, но он бывает обманчивый.
- Турнирная таблица сейчас выглядит довольно непривычно: «Урал» на первом месте, «Зенит» не в лидерах.
- Это только начало чемпионата. Надо смотреть, у кого с кем были игры. Как горят, цыплят по осени считают. Когда пройдет туров пятнадцать, уже можно будет заглянуть в таблицу.
- На что ваша команда способна в этом сезоне?
- Выступить лучше, чем в прошлом чемпионате.
- Как вы относитесь к тому, что вас сравнивают с Пиняевым? Как на это реагируете?
- У него свой путь, у меня – свой. Не хотелось бы быть вторым Пиняевым. У меня фамилия Салтыков.
- Что общего между вами?
- Наверное то, что мы маленькие и оба из «Чертаново».
- У Осинькина здорово прогрессирует молодежь. В чем его секрет?
- Наверное, в том, что он нам доверяет, разговаривает с нами.
Елена Григорьевская
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