Корниленко — о матче с «Локомотивом»: «Ничья — несправедливый результат»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко дал комментарий после матча с «Локомотивом». Встреча четвертого тура чемпионата России завершилась со счетом 1:1.

«Считаю, что ничья — несправедливый результат. У нашей команды было гораздо больше подходов, ударов по воротам и самих голевых моментов. Сегодня мы заслужили победу!» — цитирует Корниленко «Чемпионат».

На данный момент команда Игоря Осинькина располагается на четвертом месте в чемпионате России, набрав 8 очков.

18 августа «Крылья Советов» встретятся в Казани с «Рубином» в рамках матча пятого тура РПЛ. Начало игры — в 19:30 по мск.