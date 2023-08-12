​Злой Дзюба угрожал журналисту после матча «Локомотива»

В субботу «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью со счётом 1:1 в четвёртом туре Премьер-лиги. Форвард Артём Дзюба не сыграл за московскую команду из-за полученного ранее повреждения. После игры журналист «РБ Спорт» задал 34-летнему футболисту вопрос о том, не обидно ли ему было слышать прогноз Игоря Шалимова о том, что он забьёт не больше двух голов в новом чемпионате России. Дзюба резко отреагировал на такой вопрос.

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если ещё раз подойдёшь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты менял понял? Ещё раз с таким вопросом подойдёшь…» - сказал Дзюба, который явно был зол. После этого футболист сел в автомобиль и уехал. Видео было опубликовало в телеграм-канале «РБ Спорт».

Напомним, что Артём Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля текущего года.

Следующий матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в субботу, 19 августа. Команда Михаила Галактионова будет играть против «Краснодара» на выезде. На текущий момент «железнодорожники» имеют пять очков в активе.