Булыкин: Ничья — закономерный результат в матче «Локомотив» - «Крылья Советов»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался после матча четвёртого тура РПЛ, в котором «железнодорожники» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

«Крылья» уж очень хорошо начали сезон. Они не боятся ни одного соперника. Сегодня они очень здорово сражались с «Локомотивом», но я считаю ничью закономерным результатом», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

По мнению эксперта, свою роль сыграло отсутствие Дзюбы, однако это не стало главным фактором ничейного результата.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» будет гостить у «Краснодара» (19 августа), а «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Рубином» (18 августа).