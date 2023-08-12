Галактионов: «Есть глубочайший осадок по качеству игры»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Можно ли сказать, что эта ничья 1:1 равносильна победе?

- Сейчас, если не привязываться к очкам, есть глубочайший осадок по качеству игры. Мы сегодня неважно действовали, по созданным моментам Самара была близка к победе.

- 22:2 - это преимущество «Крыльев» по ударам, почему так?

- Сложно сказать, надо проанализировать, но мы в атаке были очень пассивны сегодня.

- Замены, которые вы сделали во втором тайме, казалось, что пойдут на усиление, но почему-то у «Локомотива» вообще все перестало получаться впереди. Вот именно замены не сыграли, по-вашему, сегодня?

- Сейчас сложно сказать по горячим следам. Надо всё проанализировать. К сожалению, те планы, которые были изначально, они сегодня не сработали.

- Если абстрагироваться от результата, какой позитив можно извлечь из сегодняшней игры?

- Только счет, наверное, то, что заработали очко.

- Пара Погостнов - Фассон сегодня впервые сыграла в таком сочетании. Как она вам?

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- Сейчас по горячим следам что-то тяжело говорить. Надо всё на холодную голову проанализировать и дальше понять, в каком направлении двигаться.

- Действительно ли у «Локомотива» такая большая зависимость от Дзюбы, что без него совсем не получается игра впереди?

- Не только игра впереди, но вообще в целом. К сожалению, надо признать, что по содержанию мы пока не можем нащупать те нити, от чего оттолкнуться.