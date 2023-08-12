Осинькин: «Есть ощущение, что этот матч с прошлого сезона»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Результат, конечно, для «Крыльев» неутешительный. Такое преимущество, и ничья. Почему?

- Сейчас трудно говорить, потому что стечение обстоятельств - пропущенный гол. Там после рикошета подобрал, удар по такому скользкому полю, плотный сквозь большое количество людей. В общем-то мы много контролировали, практически всю игру. Конечно, контроля, доминирования с нашей стороны, наверное, было больше, но этот рикошет… дали выйти, потом рикошет, и результат матча, к сожалению, изменился так, что мы сейчас с большим осадком.

- Не показалось ли вам, что сегодня были «Крылья» образца прошлого сезона, когда такое количество моментов и такая низкая реализация?

- Мы уже пошутили на эту тему, поэтому да, я тут ребят собирал и сказал, что есть ощущение, что этот матч с прошлого сезона. Когда мы доминируем, не забиваем пенальти, и у нас еще по качеству и подходам хорошая игра была достаточно. Мы всегда будем потом сожалеть, так бывает в футболе, поэтому сегодня третий раз подряд мы с «Локомотивом» играем 1:1.

- Но больше 10 угловых, больше 20 ударов. Что чувствует тренер, когда команда играет с таким преимуществом, каждую атаку доводит до удара, но никак не получается забить, а на 86-й минуте в итоге забивает? Это уже всё чувствуется? Выдыхаете, как победа? Или есть волнение?

- Конечно, есть. Оно было непроста, и тут даже пошли моменты длинных передач с навалом у соперника после штрафного было. Одновременно судорога схватила у Салтыкова. Конечно, мы должны были удержать счет и всё для этого сделали. За эти 5 минут был только один подход даже не в штрафную. С нашей стороны всё сделано вполне нормально, но в футболе так бывает, влетает или не влетает.

- 4 тура позади, «Крылья» восемь очков набрали, вполне хороший результат. Можно сказать, что сегодня против «Локомотива» ваша команда показала самый сбалансированный футбол за четыре тура?

- Все-таки, наверное, это будет про второй тайм. Если брать второй тайм, мы сбалансированы, достаточно быстро играли. В общем-то доминировали в отличие от тех матчей, где мы контратаковали и были под очень большим давлением. Но мы контратаковали. Сегодня весь тайм с «Локомотивом» был неплохой. Но рядом стоят минут 30-35 с «Динамо».