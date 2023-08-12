​«Крылья Советов» набрали 3,96 xG, а «Локомотив» - 0,34: матч завершился вничью

В первой субботней игре четвёртого тура чемпионата России «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью со счётом 1:1. При этом самарская команда выглядела гораздо интереснее в атаке, что находит отражение в итоговой статистике.

«Крылья Советов» нанесли 19 ударов и набрали 3,96 в таком популярном показателе, как модель ожидаемых голов (xG). «Локомотив», в свою очередь, нанёс только 2 удара и набрал 0,34 xG. Об этом информирует телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на «РУСТАТ».

На текущий момент «Крылья Советов» имеют в своём активе восемь очков, а «Локомотив» - пять.