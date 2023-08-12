Ивич: «Мы готовы играть открыто и никогда не боимся идти вперёд»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- Очень результативный матч выдали «Краснодар» с «Динамо». Сегодня в такой же открытый футбол планируете играть?

- Мы готовы играть открыто и никогда не боимся идти вперед.

- Сильные и слабые стороны «Оренбурга» вы наверняка изучали. Чего стоит опасаться «Краснодару» здесь?

- Опасаться можно, на самом деле, всего. «Оренбург» - хорошая команда. Определенно не очень удачно стартовали в данном сезоне, но в команде хорошие игроки и хорошая команда в целом. Определенно мы анализировали соперника, как он играл. Для нас сейчас важно, как мы будем играть на поле, как мы себя покажем с мячом, без мяча, в атаке и обороне. Конечно же, мы уважаем нашего соперника, но также уважаем себя. Для победы сегодня нам надо показать свой высокий уровень.