Ярошик: «Помимо Мансильи есть два важных игрока, которые сегодня нам не помогут»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Сегодня «Оренбург» предстанет в совсем новом виде, я имею в виду форму. Почему выбран именно этот цвет?

- К сожалению, этот вопрос не ко мне. Я концентрируюсь больше на игре, чем на цвете формы. Надеюсь, что она принесет нам победу, это было бы хорошо.

- Брайан Мансилья сегодня не примет участие. Большая ли это потеря, или есть кому заменить?

- Мы не только Мансилью теряем. Также есть два важных игрока, которые сегодня нам не помогут. Это для большая потеря. Но я надеюсь, что игроки, которые их заменят сегодня, будут играть хорошо и помогут команде добиться хорошего результата.

- «Краснодар» сыграл просто сумасшедший матч с «Динамо», очевидно, очень много сил потратил. Будет ли это козырем для «Оренбурга»?

- Мы тоже играли в тот же день, тоже непростой матч. Я смотрел тот поединок, мне он очень понравился, встречались очень хорошие команды, так что сегодня нас ждет очень хороший и заслуженный лидер чемпионата России. Так что нам надо выкладываться на 100%, и никак по-другому не будет хорошего результата.