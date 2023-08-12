Селюк — о Руслане Литвинове: «Это игрок для условного «Пари НН»

Известный агент Дмитрий Селюк высказался об игре полузащитника московского «Спартака» Руслана Литвинова в матче с «Уралом».

«Я 100 раз говорил, что Литвинов — это футболист не для топ-клубов. Это игрок для условного «Пари НН», — заявил Селюк «РБ Спорту».

Агент добавил, что только он стал задумываться о чемпионских амбициях «красно-белых», как тут же команда проигрывает, пропуская три гола от середняка лиги.

В матче четвертого тура Российской премьер-лиги «Спартак» проиграл «Уралу» со счетом 2:3. Последний гол «шмели» смогли забить на последней добавленной минуте встречи.

В текущем сезоне Литвинов провел пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.