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Лантратов: «Немножко какой-то солидности нам нужно добавить»

12 Августа 2023 • 17:13 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Крылья Советов» (1:1) Илья Лантратов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Сам мог бы себя назвать лучшим игроком матча?

- На эту тему даже не интересно говорить, просто хочу сказать, что нам чуть-чуть не хватает сбалансированности в обороне. Немножко какой-то солидности нам нужно добавить, чтобы более строго  играть сзади и не допускать такого количества моментов у наших ворот.

- Ты уже не первый раз становишься лучшим. Как раз это говорит не о лучшей игре в обороне «Локомотива».

- Так получается, такое стечение обстоятельств. Еще раз повторюсь, у нас всегда куча моментов у чужих ворот, но, к сожалению, сзади тоже у нас бывают такие ситуации.

- Сначала по угловым Гарре. Дважды он закручивал мяч в створ ворот. Стало это неожиданностью?

- Честно говоря, да, стало, потому что те игроки, которые должны были по мячу играть, должны были они сработать. Но в целом, слава богу, что обошлось.

- Именно такого исполнения пенальти ты ожидал, или тебе повезло, что соперник несильно пробил?

- Немного повезло. И с тренерами вратарей, аналитиками разбирали. Бьющие разбирают вратарей, мы разбираем бьющих, в этом ничего нового.

- Он же совсем иначе пробил в игре с «Динамо».

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- Не совсем иначе, по-моему, он по центру пробил тоже, пушка, но по центру.

- Можно по такой игре сказать, что «Локомотив» не то, что отскочил, но ничья - это положительный результат?

- В любом случае настраивались на победу. Нам нужно была победа, очень важная игра была, но что есть, то есть, будем двигаться дальше. Надеюсь, что в ближайших играх наберем кондиции оптимальные и будем двигаться вперед.

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