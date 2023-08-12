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Незабитый пенальти и обмен голами в концовке: «Локомотив» и «Крылья Советов» победителя не выявили

12 Августа 2023 • 17:04 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

«Крылья Советов» играли лучше «Локомотива», не сумели забить пенальти, но в концовке всё же открыли счёт. Однако самарцы не сумели удержать победу.

Протокол игры  
Локомотив Москва1:1Крылья Советов
  86'Рассказов Николай (0:1)
(1:1) Марадишвили Константин 90'  
Лантратов ИльяНенахов МаксимПогостнов ЕгорФассон Лукас  85'Тикнизян Наир 70' (Самошников Илья ( 70') Пиняев Сергей  45' 54' (Изидор Вильсон ( 54'  90') Баринов ДмитрийМиранчук Антон 54' (Рыбчинский Дмитрий ( 54') Карпукас Артём 79' (Марадишвили Константин ( 79') Сарвели ВладиславГлушенков Максим
Запасные: ГилермеКуликов ДаниилКузьмичёв ИванЩетинин МихаилСильянов АлександрМорозов ЕвгенийХудяков ДаниилМитай Марио
Ломаев ИванГоршков ЮрийЕвгеньев РоманСолдатенков АлександрБейл ГленнГарре Бенхамин 90' (Иванисеня Дмитрий ( 90') Костанца ФернандоБабкин Сергей 70' (Рассказов Николай ( 70') Салтыков Никита 89' (Барач Матео ( 89') Шитов Владислав 81' (Карпицкий Егор ( 81') Хубулов Владимир 70' (Витюгов Максим ( 70')
Запасные: Бобёр ИванФролов ЕвгенийРахманович АмерОвсянников БогданЛысов АлексейГапонов Илья
12 августа. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

В четвёртом туре Премьер-лиге «Крылья Советов» приехали в гости к «Локомотиву». Самарцы в случае успеха могли как минимум до матча «Краснодара» догнать «Урал» на первой строчке таблицы. В свою очередь «Локомотив» в случае успеха как раз мог догнать подопечных Игоря Осинькина.

Игра началась довольно спокойно. Хотя обе команды пытались действовать в атакующем стиле, но в долгое время никаких опасных моментов не возникало. Соперники пытались найти какие-то слабые места в обороне друг друга, но получалось не очень. Первый опасный момент в матче возник за десять минут до перерыва. Бейл справа выполнил навес на линию вратарской, где Хубулов пытался подставить ногу, но не дотянулся, и мяч прилетел в руки Лантратову.

«Железнодорожники» пытались и сами что-то создать до перерыва, но в итоге вновь оказались близки к пропущенному мячу. Гарре прорвался по правому флангу и уже от углового флажка навесил в центр штрафной, откуда Ненахов головой выбил. Однако первым на подборе оказался Горшков, который на исполнение пытался уложить футбольный снаряд в угол, но Лантратов спас ворота. Тут же Ломаев вышел далеко из ворот, опережая Глшенкова, и в передаче едва не ошибся, но, на его счастье, партнер мяч получил. В итоге на перерыв команды ушли с нулями на табло.

В начале второго тайма «Крылья Советов» выглядели активнее и провели несколько атак, но Лантратова толком не беспокоили. Лишь по истечении часа игры Бейл справа с линии штрафной пробивал, мяч летел неточно, но Шитов подставил ногу и переправлял его в угол, но голкипер хозяев оказался к этому готов.

Давление гостей привело к тому, что вскоре самарцы заработали пенальти. Салтыков навесил справа, Сарвели не стал мяч сразу выбивать. В итоге форварда «железнодорожников» накрыл Констанца, и нападающий, пытаясь исправиться, сбил соперника. Однако своим шансом гости не воспользовались. Гарре пытался исполнить «паненку», но Лантратов мяч парировал, а добивание от бьющего с точки оказалось неточным.

Почти тут же Сарвели едва уже не исправился за свой фол. Форвард замкнул скидку Баринова после стандарта, но взятие ворот было отменено, так как капитан «железнодорожников» сыграл рукой. За десять минут до конца Гарре заработал для своей команды штрафной около радиуса ворот соперника. Бейл пробил со стандарта, но немного в створ не попал, при этом Лантратов лишь взглядом провожал полёт мяча.

Тут же Шитов убежал по левому флангу и сделал пас к линии штрафной, откуда Витюгов в касание пальнул выше цели. Затем Гарре уже по правому краю разогнал атаку своей команды, сместился к радиусу и сделал пас налево на всё того же Шитова, который прострелил в центр на линию вратарской, откуда Евгеньев в касание замыкал, но Лантратов сумел выручить свою команду.

В концовке самарцы своего всё же добились. Витюгов на своей половине отобрал мяч у Изидора и сделал пас к центральному круг на Гарре, который внешней стороной стопы отправил в прорыв Рассказова. Крайний защитник в итоге убежал на рандеву с Лантратовым и перебросил мяч через него в угол ворот.

Казалось, что «Крылья Советов» уже не упустят победу, но в компенсированное время «железнодорожники» сумели сравнять счёт. Самошников пробирался по правому флангу, но его в подкате остановил Констанца. Однако мяч отскочил к Марадишвили, который выстрелил в правый нижний угол. Мяч, задев штангу, отскочил в сетку. В итоге все завершилось ничьей.

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В следующем туре «Крылья Советов» в волжском дерби отправятся в гости к «Рубину». «Локомотив» же отправится в гости к «Краснодару».

Роман Андреев

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