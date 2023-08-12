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Салихова назвала российских игроков, которые могли бы заиграть в Европе

12 Августа 2023 • 16:40 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Крылья Советов
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Зарема Салихова, жена бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос о том, кто из российских игроков может заиграть в Европе.

По мнению Салиховой, для прогресса футболисты должны выступать в самых сильных чемпионатах, играя против лучших.

«Захарян сильно скис при Йокановиче. И не он один. Если бы не внешние обстоятельства, то в Европе могли бы заиграть Соболев, Литвинов, Тюкавин и Пиняев. Чалов зря вернулся», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что Захарян в ближайшие дни может пополнить состав «Реал Сосьедада». Стоит отметить, что по итогам прошлого сезона испанский коллектив финишировал на четвертой строчке в Ла Лиге.

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Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Динамо Москва Славиша Йоканович Фёдор Чалов Александр Соболев Сергей Пиняев Руслан Литвинов Зарема Салихова Арсен Захарян Константин Тюкавин
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