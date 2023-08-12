Как Гарре не забил «паненку» в ворота «Локомотива» - видео

В эти минуты «Локомотив» и «Крылья Советов» проводят матч четвёртого тура Премьер-лиги. Хозяева поля оказались в непростой ситуации в начале второго тайма. Фернандо Костанца прорывался к воротам и очутился на газоне после борьбы с Владиславом Сарвели - пенальти. Бенхамин Гарре вызвался бить по воротам и по-пижонски направил мяч по центру ворот на средней высоте, но голкипер среагировал и помешал добить мяч в упор.

На табло по-прежнему горят нули. Видео 11-метрового - вашему вниманию.

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