​«Краснодар» назвал состав на битву с «Оренбургом»

В четвёртом туре Российской премьер-лиги «Краснодар» будет играть против «Оренбурга» на выезде. Рулевой краснодарской команды Владимир Ивич принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.

«Краснодар» выиграл все три прошедших матча текущего чемпионата России. Если «быки» обыграют «Оренбург» на выезде, то станут единоличными лидерами Премьер-лиги.

Матч «Оренбург» - «Краснодар» начнётся в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.