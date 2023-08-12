Шмаров — о вратарях «Спартака»: «Никто не нравится, все пропускают»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Шмаров ответил на вопрос о вратарской линии «красно-белых».

«Очень печально, что «Спартак» проиграл вчера «Уралу». Пропустили по своей глупости. Кто мне больше нравится из вратарей «Спартака»? Никто не нравится, раз все пропускают», — заявил Шмаров «РБ Спорту».

Напомним, «Спартак» потерпел поражение в гостевом поединке против «Урала», пропустив подряд два мяча в самой концовке встречи. Игра четвертого тура чемпионата России завершилась со счетом 3:2 в пользу «шмелей».

На данный момент «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав девять очков за четыре тура.