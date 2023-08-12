​Появилась новая информация о переговорах Захаряна с «Реалом Сосьедад»

Всё идёт к тому, что Арсен Захарян станет футболистом «Реала Сосьедад». Ранее сообщалось, что клуб Ла Лиги заплатит «Динамо» за 20-летнего Захаряна 12 миллионов евро. Ещё какая-то сумма будет включена в сделку как бонусы.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», сейчас Захарян ведёт переговоры об условиях личного контракта. Сторона футболиста хочет, чтобы соглашение было рассчитано на четыре года, а не на пять, как желает клуб.

В то же время отмечается, что «Реал Сосьедад» хочет прописать в контракте Захаряна опцию выкупа за более чем 60 миллионов евро. Представители игрока хотят, чтобы эта сумма была меньше – до 50 миллионов евро.

В ближайшие дни Арсен Захарян должен вылететь на медицинское обследование.