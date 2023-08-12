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Костылев назвал Тюкавина, Захаряна и Пиняева средними игроками эксклюзив

12 Августа 2023 • 16:13 Комментировать
Клермон
...
Монако
Через 22 ч. 23 мин.

Известный российский специалист Геннадий Костылев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление полузащитника «Монако» Александра Головина.

- Вы много говорите о юношеском футболе у нас в стране. Как вы оцените молодых звездочек Тюкавина, Захаряна и Пиняева?

- Они средние игроки. Да, быстрые и ловкие, но голова же должна быть на плечах. Я не говорю, что они тупые, но на одном таланте далеко не уедешь. Многие вещи они делать не умеют.

- А Головин?

- А чего Головин? Будь у него выучка повыше, он бы играл уже в «ПСЖ». Да, парень талантливый, но с ним тоже недоработали. Рано он уехал. Сейчас, видимо, нашел себе теплое местечко и перестал расти. Хороший, но средний футболист. И то мы говорим про одного Головина. А где остальные?

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Евро-Футбол.Ру,
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