​«Спартак» сам отказался от бразильского защитника

«Спартак» отказался от идеи с подписанием защитника Витора Тормены из «Браги». 27-летний бразилец не устроил московский клуб по некоторым качествам, поэтому переговоры было решено не продолжать. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Ранее появилась информация о том, что Тормена дал согласие на переход в «Краснодар». При этом «быкам» ещё нужно договориться о трансфере с «Брагой».

Стоит сказать, что Витор Тормена оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 5 миллионов евро.

Напомним, что «Спартак» в пятницу проиграл «Уралу» (2:3) в четвёртом туре чемпионата России.