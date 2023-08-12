Гранат: «У «Спартака» конкретные проблемы с обороной»

Экс-футболист «Спартака» Владимир Гранат высказался после поражения «красно-белых» от «Урала». Матч четвертого тура РПЛ завершился со счетом 3:2 в пользу «шмелей».

«Я совсем не удивлен таким результатом. «Красно-белые» очень уязвимы, и все уже давно знают их слабые места. Да, они классно играют в атаке, но с обороной конкретные проблемы», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Как считает эксперт, «Спартак» может претендовать на чемпионство в текущем сезоне, но им будет тяжело бороться за трофей с такой обороной.

На данный момент «Урал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 10 очков за четыре матча. Команда Гильермо Абаскаля располагается на третьей позиции, имея в своей копилке на один балл меньше.