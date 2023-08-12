​Хохлов высказался о возможном переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»

В ближайшее время полузащитник Арсен Захарян может сменить «Динамо» на «Реал Сосьедад». Комментарий по поводу возможного трансфера 20-летнего футболиста дал Дмитрий Хохлов, который в своё время выступал за этот испанский клуб.

«Для Арсена Захаряна это очень удачный вариант. «Реал Сосьедад» играет в комбинационный и интересный футбол, они сосредоточены на атаке. Арсен должен идеально вписаться в их схему, он игрок такого же плана», - сказал Хохлов, чьи слова приводит «RT на русском».

Хохлов отметил высокий уровень чемпионата Испании. Нынешний тренер «Сочи» считает, что за счёт выступлений в Ла Лиге Захарян сможет прибавить в качестве.

Ранее появилась информация о том, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» согласовали трансфер Захаряна за 12 миллионов евро плюс бонусы.