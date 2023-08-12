Мостовой: «Зенит» будет долго трясти после потери Малкома»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил игру «Зенита» на старте нового сезона.

«Зенит» будет долго трясти после потери Малкома. У петербуржцев вылезли все болячки. Одного что-то не устраивает, этот с недовольным лицом с поля уходит, другой тоже. Мы это уже все проходили», — цитирует Мостового Legalbet.

На данный момент «Зенит» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав четыре очка за три тура.

Завтра, 13 августа, «сине-бело-голубые» примут на своем поле «Факел». Начало игры четвертого тура РПЛ запланировано на 17:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.