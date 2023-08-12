Гранат уверен, что Захарян заиграет в «Реал Сосьедаде»

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал возможный трансфер полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Удастся ли Арсену заиграть в «Реал Сосьедаде»? Да, конечно, заиграет. У Головина же получилось в «Монако», и у Захаряна обязательно получится», — приводит слова Граната Metaratings.

По мнению эксперта, для «Динамо» уход Захаряна будет являться серьезной потерей, поэтому клуб обязательно будет искать замену своему футболисту.

Ранее появилась информация, что «Реал Сосьедад» уже согласовал условия личного контракта с «Захаряном». Будущее игрока должно проясниться в ближайшие несколько дней.