​Тормена выбрал между «Спартаком» и «Краснодаром»

Защитника «Браги» Витора Тормену в последнее время слухи активно связывали с двумя клубами Премьер-лиги России – с «Краснодаром» и «Спартаком». Как сообщает в социальных сетях журналист Фабио Алейшо, 27-летний бразилец согласился выступать за «Краснодар». Теперь «быкам» нужно согласовать условия трансфера защитника с «Брагой».

Отметим, что Витор Тормена оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 5 миллионов евро.

В субботу «Краснодар» проведёт гостевой матч чемпионата России против «Оренбурга». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.