Канчельскис — о возможном переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Это абсолютно правильное решение»

Экс-игрок Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Очень здорово! «Реал Сосьедад» — отличный вариант для Захаряна. Арсен большой молодец, что все-таки решился на этот шаг. Это абсолютно правильное решение», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Эксперт добавил, что хочет пожелать Захаряну закрепиться в команде и продемонстрировать все свои возможности.

Ранее сообщалось, что 20-летний хавбек в ближайшие дни пополнит состав испанского клуба «Реал Сосьедад».

В текущем сезоне Захарян сыграл в пяти матчах с учетом всех турниров, в котором забил два мяча и стал автором одной результативной передачи.