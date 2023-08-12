Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча четвёртого тура РПЛ, в котором «Оренбург» примет «Краснодар».

«Оренбург» выиграл матч в Кубке, не всё же сразу. Команда в принципе всегда была весёлая, в чемпионате России она была одной из самых зрелищных в прошлом сезоне. Не думаю, что всё растерялось. «Оренбург» - такая команда, которая может преподносить сюрпризы и не раз», — сказал Билялетдинов.

12 августа в Оренбурге, на стадионе «Газовик» местная команда примет «Краснодар» в рамках четвёртого тура РПЛ. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.