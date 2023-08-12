Колумбийский нападающий Альфредо Морелос находится на радарах московских грандов – «Спартака» и ЦСКА. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Судя по данным авторитетного портала transfermarkt, 27-летний Морелос в настоящий момент не имеет клубной прописки, то есть подписать его можно бесплатно. На протяжении шести предыдущих сезонов колумбиец выступал в Шотландии за «Рейнджерс». В 269 матчах за этот клуб Морелос забил 124 гола и отдал 58 результативных передач на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Альфредо Морелоса в 6 миллионов евро.