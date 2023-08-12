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Билялетдинов объяснил, почему «Спартак» проиграл «Уралу» эксклюзив

12 Августа 2023 • 15:00 Комментировать
Урал
3:2
Спартак Москва
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении «красно-белых» от «Урала» (2:3) в матче четвёртого тура РПЛ.

«По счёту ничего удивительного, «Спартак» много пропускает. Не знаю, в чём причина, но не думаю, что проблема только в обороне. Есть вещи, которые делаются командно, значит где-то не доигрывают, надо это налаживать.

«Урал» - очень неприятная команда для любого соперника. Организованная, физически неплохо готова, может быть, уступает по мастерству лидерам нашего чемпионата, но в целом они могут навязывать свою игру даже лидерам», — сказал Билялетдинов.

«Урал» набрал 10 очков после четырёх туров и возглавил турнирную таблицу чемпионата России.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Динияр Билялетдинов РПЛ
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