Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил развитие отечественного футбола в последние годы.

«Наш футбол стал интереснее и смотрибельнее с точки зрения индивидуального умения. Команды стали больше забивать, но практически все клубы теперь слабо играют в обороне и допускают ошибки при тактических построениях. Группа обороны часто не исполняет свои функциональные обязанности, но любая команда перед игрой ставит две задачи. Первая - как забить, а вторая задача общекомандная - как меньше пропустить. Вся команда, начиная от нападающего, должна обороняться так, чтобы соперник не перешёл в агрессивное наступление. Сегодня этот тезис канул в века. Да, тренеры наверняка говорят об этом, но футболисты достаточно поверхностно относятся к решению оборонительных задач», - сказал Игнатьев.