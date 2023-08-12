​Свинов дал понять, что готов уйти из «Спартака»

Голкипер Илья Свинов дал понять, что он готов уйти из «Спартака» при поступлении предложения, чтобы получать больше игрового времени.

На старте сезона Свинов провёл за «Спартак» два матча. Вратарь отметился отбитым пенальти, но при этом пропустил сразу семь голов.

«Что касается игровой практики, если будут какие‑то варианты, то в клубе сядут, рассмотрят, потом если его (клуб) всё удовлетворит - его рассмотрю я. Но сейчас у меня контракт со «Спартаком», я игрок этого клуба», - сказал Свинов, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что в пятницу «Спартак» проиграл в гостях у «Урала» со счётом 2:3. Илья Свинов вышел на поле, поскольку основной голкипер «красно-белых» - Александр Максименко – не мог играть из-за проблем со здоровьем.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 20 августа – против «Зенита».