​Захаряну осталось уладить детали личного контракта с «Реалом Сосьедад»

Полузащитник Арсен Захарян близок к тому, чтобы перебраться из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», 20-летнему футболисту осталось уладить детали личного контракта с клубом Ла Лиги. Ключевые же условия уже обговорены.

Отмечается, что пока что Захарян тренируется с «Динамо». При этом участие полузащитника в воскресном матче Премьер-лиги против «Балтики» маловероятно.

Ранее сообщалось, что за трансфер Арсена Захаряна «Реал Сосьедад» заплатит «Динамо» 12 миллионов евро. Ещё какая-то сумма будет прописана в сделке в качестве бонусных выплат.