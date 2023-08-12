​В «Локомотиве» высказались о повреждении Дзюбы

Из-за повреждения Артём Дзюба пропускает субботний матч «Локомотива» против «Крыльев Советов». Комментарий насчёт состояния игрока дал Юрий Нагорных, который в московском клубе возглавляет совет директоров.

«У него небольшой дискомфорт, поэтому Артём на базе, готовится, проходит все необходимые реабилитационные мероприятия, очень дисциплинированно», - сказал Нагорных, чьи слова приводит ТАСС.

Нагорных выразил уверенность в том, что Дзюба вернётся в строй уже в ближайшее время.

Ранее Дзюба сказал, что его повреждение связано с качеством футбольного поля в Воронеже, где «Локомотив» недавно играл против «Факела».

Следить за матчем между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.