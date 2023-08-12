​В «Локомотиве» высказались о переговорах по Тикнизяну

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, дал комментарий по поводу переговоров с «Вердером» по трансферу защитника Наира Тикнизяна.

По словам Нагорных, «Локомотив» оценивает Захаряна как футболиста высокого уровня с соответствующим ценником.

«Те условия, которые сегодня предлагаются, мы понимаем, и он [Тикнизян] сам понимает, что это не та оценка, которую он заслуживает. Поэтому Наир у нас тренируется, готовится, будут наверняка ещё предложения», - сказал Нагорных, чьи слова приводит ТАСС.

Нагорных отметил, что «Локомотив» не полностью отверг предложение «Вердера», а выдвинул встречные условия.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Наира Тикнизяна в 2,5 миллиона евро.