Арбитр ошибся против «Зенита»: выводы ЭСК по матчу питерцев против «Динамо»

На официальном сайте Российского футбольного союза была обнародована информация о выводах экспертно-судейской комиссии, сделанных на последнем её заседании. В числе прочего, ЭСК разобрала три момента из матча «Зенит» - «Динамо», на котором работала судейская бригада Алексея Амелина.

На 9-й минуте Амелин правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо». ЭСК считает, что Маричаль в своей штрафной пытался блокировать полёт мяча, не действуя в безрассудной манере. Отмечается, что контакт между защитником и Мантуаном произошёл по инерции и не является наказуемым.

А вот на 49-й минуте Амелин, по мнению комиссии, должен был удалить с поля игрока «Динамо» Макарова после второй жёлтой карточки. ЭСК усмотрела безрассудное поведение в действиях игрока московской команды, когда он боролся за мяч с Сантосом.

Что до момента в добавленное ко второму тайму время, то ЭСК считает, что арбитр правильно показал красную карточку Вильмару Барриосу. Его фол трактуется как серьёзное нарушение правил – колумбиец при контакте совершал продавливание и действовал открытыми шипами в область выше голеностопа.

Напомним, что «Зенит» проиграл дома «Динамо» со счётом 2:3.