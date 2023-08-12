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Арбитр ошибся против «Зенита»: выводы ЭСК по матчу питерцев против «Динамо»

12 Августа 2023 • 13:56 Комментировать (1)

На официальном сайте Российского футбольного союза была обнародована информация о выводах экспертно-судейской комиссии, сделанных на последнем её заседании. В числе прочего, ЭСК разобрала три момента из матча «Зенит» - «Динамо», на котором работала судейская бригада Алексея Амелина.  

На 9-й минуте Амелин правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо». ЭСК считает, что Маричаль в своей штрафной пытался блокировать полёт мяча, не действуя в безрассудной манере. Отмечается, что контакт между защитником и Мантуаном произошёл по инерции и не является наказуемым.

А вот на 49-й минуте Амелин, по мнению комиссии, должен был удалить с поля игрока «Динамо» Макарова после второй жёлтой карточки. ЭСК усмотрела безрассудное поведение в действиях игрока московской команды, когда он боролся за мяч с Сантосом.

Что до момента в добавленное ко второму тайму время, то ЭСК считает, что арбитр правильно показал красную карточку Вильмару Барриосу. Его фол трактуется как серьёзное нарушение правил – колумбиец при контакте совершал продавливание и действовал открытыми шипами в область выше голеностопа.

Напомним, что «Зенит» проиграл дома «Динамо» со счётом 2:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Алексей Амелин ЭСК РФС
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Комментарии (1)
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Zenituwka
12 Августа 2023 в 14:31
Wertygazу это в личку отправьте, а то у него ежесекундно зениту весь мир помогает , а соперникам зенита везде капканы ставят ))
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