​Без Дзюбы: «Локомотив» назвал состав на матч с «Крыльями Советов»

Субботнюю часть четвёртого тура Российской премьер-лиги будет открывать матч между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». Наставник московской команды Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Погостнов, Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Сарвели.

Отметим, что из-за повреждения «Локомотиву» в субботней игре не сможет помочь нападающий Артём Дзюба.

Матч «Локомотив» - «Крылья Советов» стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.