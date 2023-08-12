Агент объяснил, почему Бонгонда выбрал «Спартак»

Агент Зухаир Эссикал, который работает с вингером Тео Бонгонда, объяснил, почему футболист в летнее трансферное окно сделал выбор в пользу «Спартака».

«Бонгонда мог принять решение и перейти в хороший европейский клуб, но он выбрал «Спартак», потому что это самый большой клуб России», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Агент отметил, что Бонгонда хочет стать со «Спартаком» чемпионом России. По словам Эссикала, футболист имеет отличные отношения с партнёрами по команде и тренером Гильермо Абаскалем.

Напомним, что ранее Тео Бонгонда выступал в Испании за «Кадис».

Добавим, что в четырёх турах чемпионата России «Спартак» смог набрать девять очков.