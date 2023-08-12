Алонсо: «Спартак» - прямой конкурент «Краснодара» в борьбе за чемпионство»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо высказался об амбициях своей команды в РПЛ, упомянув московский «Спартак».

«Мы концентрируемся на победе в лиге. Будем конкурировать со «Спартаком». У нас есть возможность сражаться. «Спартак» наши прямые конкуренты», - приводит слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

После трех проведенных матчей «Краснодар» с девятью очками занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. В рамках четвертого тура «быки» на выезде встретятся с «Оренбургом». Игра пройдет сегодня, 12 августа, начало запланировано в 17:30 по московскому времени.