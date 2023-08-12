Бубнов предсказал результат матча «Динамо» - «Балтика»

В матче четвертого тура Российской премьер-лиги столичное «Динамо» на своем поле примет калининградскую «Балтику». Прогнозом на этот поединок поделился экс-защитник «Спартака» Александр Бубнов.

«3:0. Прогресс «бело-голубых» налицо. Если они более сильным командам забивали три мяча, то «Балтике» смогут и подавно. Рискну поставить на крупную победу», - приводит слова Александра Sportbox.

«Динамо» примет гостей из Калининграда на домашнем стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 13 августа. Начало встречи запланировано в 15:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Liveresult.ru.