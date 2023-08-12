Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Крыльями Советов» и «Локомотивом».

- Вас удивляет мощный старт команды Игоря Осинькина?

- Философия Осинькина понятна. Он сам выстраивает схему, под неё подбирает игроков. Мы видели, как «Крылья» хорошо играли на старте прошлого сезона, но зимой они потеряли лидеров и сдали. Пока на первый план в клубе выходит игра линии атаки, но проблемы в обороне при стандартах остаются.

- Артём Дзюба не примет участия в сегодняшней игре. В своём нынешнем состоянии он играет слишком весомую роль в игре «Локо»?

- К сожалению, результаты говорят сами за себя. В конце прошлого сезона и в начале этого он меньше помогает команде. Хочется, чтобы он вернулся на свой уровень и стал снова приносить пользу. В распоряжении у Галактионова есть Изидор и Глушенков, так что, может, его отсутствие сыграет на руку коллективу. У «Локо» креативная линия нападения. Глушенков хорош в розыгрыше и может замкнуть, Пиняев способен обыграть один в один, а Изидор умеет спасать матчи.

- Дзюба обвинил в своей травме газон на стадионе «Факела».

- Честно говоря, даже не хочется что-то комментировать. Если спортсмен готов, он будет играть на любом поле.