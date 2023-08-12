​«Матч ТВ» перенёс трансляцию игры РПЛ из-за «Аль-Насра» Роналду

В субботу «Аль-Наср» с Криштиану Роналду в составе будет играть против «Аль-Хиляля» в финале Кубка арабских чемпионов. Права на показ этой игры приобрёл федеральный канал «Матч ТВ». После этого трансляция игры четвёртого тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Краснодаром» была перенесена на «Матч Премьер», где смотреть футбол можно по платной подписке. На этот факт обращает внимание телеграм-канал «Первый спорт».

«Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» начнут игру в 18:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult. Что касается матча «Оренбург» - «Краснодар», то он стартует в 17:30. Не пропустите текстовую трансляцию.