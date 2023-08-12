Овечкин рассказал, что думает о трансфере Захаряна в Европу

Российский хоккеист Александр Овечкин поделился мнением о потенциальном трансфере полузащитника Арсена Захаряна в Европу. Последнее время в прессе сообщается об интересе к 20-летнему игроку со стороны «Реал Сосьедада».

«Я не советчик и другим тоже не советую. У Захи есть своя голова на плечах, он знает, стоит ли ему еще поиграть за «Динамо» или пробовать силы в Европе», - цитирует Александра издание Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро.

Арсен является воспитанником академии «Динамо». Контракт игрока с «бело-голубыми» рассчитан до лета следующего года.