В «Реале Сосьедад» отреагировали на информацию о согласовании трансфера Захаряна

В прессе появилась информация о том, что «Реал Сосьедад» согласовал переход из московского «Динамо» полузащитника Арсена Захаряна. Комментарий на этот счёт дали в пресс-службе испанского клуба.

«Действительно ли «Реал Сосьедад» согласовал переход Захаряна из «Динамо»? Ничего не подтверждено», - ответ пресс-службы приводит ТАСС.

20-летний Арсен Захарян является воспитанником академии «Динамо». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника в 15 миллионов евро.

Отметим, что «Реал Сосьедад» в прошлом чемпионате Испании занял четвёртое место и попал в Лигу чемпионов.