Гайч высказался о соперничестве ЦСКА со «Спартаком»

Центрфорвард московского ЦСКА Адольфо Гайч высказался касательно противостояния со «Спартаком» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Спартак» выше в таблице? Мы думаем только о себе - как наладить игру, как прибавить. У нас еще два матча с ними, приложим все усилия, чтобы забрать у них шесть очков», - приводит слова аргентинского нападающего «Спорт-Экспресс».

После трех сыгранных матчей ЦСКА с шестью баллами занимает пятое место в турнирной таблице. В рамках четвертого тура «армейцы» на своем домашнем стадионе «ВЭБ Арена» встретятся с «Сочи». Матч пройдет завтра, 13 августа.