Денисов высказался о поражении «Спартака»

В матче четвертого тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде потерпел поражение от «Урала» со счетом 2:3. О результате поединка высказался полузащитник «красно-белых» Даниил Денисов.

«Неудачи тяжело принимать не только болельщикам, но и нам. Мы тоже расстроены вчерашней игрой. Нужно делать выводы и двигаться вперед. Работать, работать и еще раз работать!» - написал футболист в своих социальных сетях.

По итогам четырех туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали девять баллов и занимают третье место в турнирной таблице. В следующем матче команда Гильермо Абаскаля встретится с петербургским «Зенитом». Игра состоится 20 августа.