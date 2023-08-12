Ловчев: «Дзюба играет ключевую роль в атаке «Локомотива»

Эксперт Евгений Ловчев рассказал, насколько сильно нападающий Артём Дзюба влияет на игру московского «Локомотива». Напомним, россиянин пропустит ближайший матч своей команды в Премьер-лиге против «Крыльев Советов».

«В группе атаки «Локомотива» все равно определяющую роль играет Артем Дзюба. Это именно он стягивает на себя внимание защитников соперника», – сказал Ловчев в беседе с «Плеймейкером».

Дзюба в новом розыгрыше чемпионата России провёл три матча, где отметился одним забитым голом. 34-летний форвард присоединился к «железнодорожникам» во второй половине прошлого сезона.