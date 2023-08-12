Бонгонда рассказал об адаптации в «Спартаке»

Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о своей адаптации в «народной команде». «Красно-белые» приобрели игрока у испанского «Кадиса» этим летом.

«Моя адаптация в «Спартаке» проходит хорошо. Когда ты забиваешь голы, всегда легко адаптироваться. Но мы должны побеждать. Мы не можем терять очки», - приводит слова легионера «Чемпионат».

В последнем матче «Спартак» потерпел поражение от «Урала» в Екатеринбурге со счетом 2:3. Бонгонда принял участие в четырех поединках нынешнего розыгрыша Премьер-лиги, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.