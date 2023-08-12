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Ловчев дал прогноз на матч «Локомотив» – «Крылья Советов»

12 Августа 2023 • 12:05 Комментировать
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
1 2.02 X 3.90 2 3.40
Через 1 ч. 15 мин.

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Российской премьер-лиги, в котором «Локомотив» примет у себя дома «Крылья Советов». Напомним, «железнодорожники» сыграют без своего основного нападающего Артёма Дзюбы. Ловчев поставил на победу «Локомотива» со счётом 2:1 и объяснил свой прогноз.

«Уверен, что «Локомотив» выиграет. Хотя не всухую, потому что у «Крыльев» всегда тоже бывают моменты, и свой гол они забить должны», – цитирует Ловчева «Плеймейкер».

«Локомотив» в первых трёх турах набрал всего 4 очка. На счету у «Крыльев Советов» на три пункта больше. Именно поэтому самарская команда располагается в таблице на четвёртом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Евгений Ловчев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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