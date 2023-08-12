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Панченко: «В этом сезоне «Спартаку» не стать чемпионом»

12 Августа 2023 • 11:53 Комментировать

Футбольный функционер Виктор Панченко, который является спортивным директором «СКА-Ростов», поделился мнением о шансах московского «Спартака» стать чемпионом в текущем сезоне РПЛ.

«Зенит» их обыграет и все. В этом сезоне «Спартаку» не стать чемпионом. Поэтому «красно-белые» и «Зенит» не обыграют. Могу даже счет сказать. Я бы поставил на 2:0 в пользу «Зенита», - передает слова Панченко Legalbet.

В последнем матче спартаковцы потерпели гостевое поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 2:3. После этой неудачи столичная команда с девятью очками опустилась на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (4) находится на седьмой строчке, команда Семака 13 августа сыграет против «Факела».

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Спартак Москва Виктор Панченко
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