Панченко: «В этом сезоне «Спартаку» не стать чемпионом»

Футбольный функционер Виктор Панченко, который является спортивным директором «СКА-Ростов», поделился мнением о шансах московского «Спартака» стать чемпионом в текущем сезоне РПЛ.

«Зенит» их обыграет и все. В этом сезоне «Спартаку» не стать чемпионом. Поэтому «красно-белые» и «Зенит» не обыграют. Могу даже счет сказать. Я бы поставил на 2:0 в пользу «Зенита», - передает слова Панченко Legalbet.

В последнем матче спартаковцы потерпели гостевое поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 2:3. После этой неудачи столичная команда с девятью очками опустилась на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (4) находится на седьмой строчке, команда Семака 13 августа сыграет против «Факела».