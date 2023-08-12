Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев: «Локомотиву» отступать уже некуда» эксклюзив

12 Августа 2023 • 11:47 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива», нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча четвёртого тура чемпионата России «Локомотив» – «Рубин».

- Если взять на бумаге, то «Локомотив» выглядит фаворитом. Хотя, конечно, «Крылья Советов» давно уже доказали, что они – не мальчики для битья, а интересная команда с узнаваемым тренерским почерком. Футболисты самарцев знают, что им делать в каждой фазе игры, команда у них обученная. Так что наверняка «Локомотиву» придётся непросто.

Будет интересно посмотреть, как «железнодорожники» отреагируют на достаточно болезненное поражение от ЦСКА. «Локомотиву» отступать уже некуда, как говорится. Конечно, ему нужно играть на победу против «Крыльев». Но, повторюсь, лёгкой прогулки не будет, Самара очень непростой соперник.

Что касается кубкового матча с «Рубином», то «Локомотив» провёл в нём большую ротацию. «Железнодорожники» сумели победить в Казани, но не думаю, что это будет иметь какое-то значение в плане игры с «Крыльями». Чемпионат России всё-таки стоит особняком, и я бы не стал сравнивать по накалу эти матчи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.08.23 в 15:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.96 3.70 4.00
Видео
12.08.23 в 17:30
Оренбург Оренбург
Краснодар Краснодар
2.80 3.70 2.48
Видео
12.08.23 в 20:00
Ростов Ростов
Рубин Рубин
2.01 3.50 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Августа
12:34 · Россия. Премьер-лига
Гайч высказался о соперничестве ЦСКА со «Спартаком»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Денисов высказался о поражении «Спартака»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Дзюба играет ключевую роль в атаке «Локомотива»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда рассказал об адаптации в «Спартаке»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Ловчев дал прогноз на матч «Локомотив» – «Крылья Советов»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Панченко: «В этом сезоне «Спартаку» не стать чемпионом»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Рианчо высказал мнение о трансфере Захаряна в Испанию
11:34 · Россия. Премьер-лига
Уткин раскрыл секрет, как победить «Спартак»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Отсутствие Дзюбы не должно вызвать много проблем» эксклюзив
11:23 · Россия. Премьер-лига
Умяров оценил старт «Спартака» в РПЛ
10:51 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА – «Сочи»: прогноз на матч чемпионата России – 13 августа 2023
10:47 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Урал» заслуженно победил «Спартак»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Помазун прокомментировал победу над «Спартаком»
10:37 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» - «Факел»: прогноз на матч чемпионата России – 13 августа 2023
10:27 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» - «Балтика»: прогноз на матч чемпионата России – 13 августа 2023
Все новости
Рекомендуем