Бывший вратарь московского «Локомотива», нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча четвёртого тура чемпионата России «Локомотив» – «Рубин».

- Если взять на бумаге, то «Локомотив» выглядит фаворитом. Хотя, конечно, «Крылья Советов» давно уже доказали, что они – не мальчики для битья, а интересная команда с узнаваемым тренерским почерком. Футболисты самарцев знают, что им делать в каждой фазе игры, команда у них обученная. Так что наверняка «Локомотиву» придётся непросто.

Будет интересно посмотреть, как «железнодорожники» отреагируют на достаточно болезненное поражение от ЦСКА. «Локомотиву» отступать уже некуда, как говорится. Конечно, ему нужно играть на победу против «Крыльев». Но, повторюсь, лёгкой прогулки не будет, Самара очень непростой соперник.

Что касается кубкового матча с «Рубином», то «Локомотив» провёл в нём большую ротацию. «Железнодорожники» сумели победить в Казани, но не думаю, что это будет иметь какое-то значение в плане игры с «Крыльями». Чемпионат России всё-таки стоит особняком, и я бы не стал сравнивать по накалу эти матчи.